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РИА Новости

Сын Хрущева прокомментировал статью испанских СМИ о Царь-бомбе

21:35 02.11.2019 (обновлено: 22:24 02.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМакет термоядерной "Царь-бомбы", испытанной 30 октября 1961 года
Макет термоядерной Царь-бомбы, испытанной 30 октября 1961 года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, разделил точку зрения испанских СМИ о ненужности созданной в СССР Царь-бомбы.
Ранее издание La Vanguardia опубликовало статью, где называло термоядерную Царь-бомбу, испытания которой проводились 30 октября 1961 года, непригодной для реальной войны из-за ее масштабов.
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По словам Сергея Хрущева, советское руководство не собиралось использовать это оружие, однако причина заключалась не в размерах бомбы, а в особенностях ее действия.
"Она была огромная, но на самом деле ее можно было уменьшить, это не такая уж большая проблема. <…> Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому, если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает", — цитирует Хрущева радиостанция "Говорит Москва".
Он добавил, что его отец согласился провести испытания из-за настойчивости академика Сахарова, которому "очень хотелось ее рвануть".
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При этом мощность бомбы для испытаний уменьшили вдвое.
АН602 (она же Царь-бомба) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.
Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне Сухой Нос (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Царь-бомба — самое мощное изготовленное взрывное устройство за всю историю человечества. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.
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