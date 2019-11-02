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РИА Новости

Зюганов рассчитывает на поддержку Путина в ситуации с главой Приангарья

17:59 02.11.2019 (обновлено: 18:00 02.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает на то, что президент РФ поддержит направленное ему обращение депутатов Госдумы в связи с ситуацией с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, против которого, по мнению коммунистов, развернута информационная кампания.
Ранее РБК сообщило, что депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили обращение в адрес президента РФ Владимира Путина с призывом не отправлять Левченко в отставку. Указывалось, что "заказчики травли", по мнению коммунистов, в письме не раскрываются.
"Все 43 депутата фракции официально обратились к президенту", - рассказал Зюганов РИА Новости, отметив, что "кампания против Сергея Левченко" продолжается.
Он выразил уверенность, что президент РФ поддержит обращение коммунистов, "потому что гарант должен гарантировать законность и порядок, а не произвол".
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В середине октября Сергей Левченко, занимающий свой пост 4 года, подтвердил, что планирует участвовать в выборах главы региона в 2020 году. Произошло это на фоне публикации газеты "Коммерсант", которая со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы руководителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ротация губернаторов - это нормальный процесс, который происходил и будет происходить, но Кремль никогда не анонсирует какие-либо отставки.
По словам Зюганова, под руководством Левченко Иркутская область добилась значительных успехов в социальном и экономическом плане, в том числе удвоив свой бюджет. "Все это вместе дает основу для того, чтобы Левченко шел дальше на выборы. Он выдвигался не от партии власти, а от широкого блока народно-патриотических сил. Вместо того, чтобы нормально работать, в области начинается совершенная вакханалия, на мой взгляд, это совершенно недостойно", - подчеркнул лидер КПРФ.
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Сергей ЛевченкоКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинИркутская областьПолитика
Популярные комментарии
Левченко? Это который всё никак слетним потопом не справился? Правда глаза колет коммунистам?
2 ноября, 18:09
VPVassya Pupkind
901001
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