Зюганов рассчитывает на поддержку Путина в ситуации с главой Приангарья

По словам Зюганова, под руководством Левченко Иркутская область добилась значительных успехов в социальном и экономическом плане, в том числе удвоив свой бюджет. "Все это вместе дает основу для того, чтобы Левченко шел дальше на выборы. Он выдвигался не от партии власти, а от широкого блока народно-патриотических сил. Вместо того, чтобы нормально работать, в области начинается совершенная вакханалия, на мой взгляд, это совершенно недостойно", - подчеркнул лидер КПРФ.