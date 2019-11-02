Кузнецова рассказала о состоянии здоровья детей, вывезенных отцом из Швеции

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянин, которому удалось вывезти дочерей из Россиянин, которому удалось вывезти дочерей из Швеции , заявил об отсутствии жалоб на проблемы со здоровьем у своих детей, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в беседе с РИА Новости.

"Сейчас пока жалоб (на проблемы со здоровьем - ред.) нет. Мы обсуждали вопросы медицинского сопровождения, но папа говорит, что вопросов пока нет. Девочка прошла лечение в Польше",- сказала Кузнецова

Уполномоченный также выразила благодарность представителям власти Польши за то, что приняли решение в пользу сохранения семьи.

"Сложно представить, какова судьба была бы детей, если бы эти решения были не такие, как сейчас",- заключила Кузнецова.

Кроме того, омбудсмен планирует встретиться с отцом девочек для обсуждения их дальнейшего жизнеустройства: организация в школу и детские сады, а также вопросы по медицинской части.

Ранее Денис Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.

В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск. В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца.

Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему было предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.