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РИА Новости

СК начал проверку после того, как дети провалились под лед в Башкирии

17:44 02.11.2019 (обновлено: 17:45 02.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковСпасатель-водолаз
Спасатель-водолаз
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Спасатель-водолаз. Архивное фото
УФА, 2 ноя - РИА Новости. Следственные органы Башкирии организовали проверку по инциденту на сельском озере, где трое маленьких детей провалились под лед, один из них скончался, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в субботу вечером на Малом озере в селе Байгильдино Нуримановского района под лёд провалились трое детей. Очевидцы сообщили об инциденте родителям, до приезда спасателей отец сумел вытащить детей из воды. Детей трёх и пяти лет госпитализировали, семилетний ребёнок скончался.
Бензовоз провалился под лед
28 марта, 03:13РИА Новости
В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей
"Следственные органы работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал агентству представитель СУСК РФ по региону.
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Следственный комитет РФНуримановский районПроисшествия
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