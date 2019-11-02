В Башкирии трое детей провалились под лед на озере

"По прибытии установлено, что все трое детей вытащены из воды отцом. Детям оказана первая помощь. Двое из них - трёх и пяти лет доставлены в больницу. К сожалению, ребёнка семи лет спасти не удалось", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.