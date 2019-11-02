В Башкирии трое детей провалились под лед на озере

УФА, 2 ноя - РИА Новости. Трое маленьких детей провалились под лёд на озере в башкирском селе Байгильдино, отец сумел вытащить их и доставить в больницу, однако один ребёнок скончался, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что на Малом озере в селе Байгильдино Нуримановского района под лёд провалились трое детей. Соседями дети были замечены на озере, о чем было сразу сообщено родителям. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС России, медики и полиция, а также представители администрации.
"По прибытии установлено, что все трое детей вытащены из воды отцом. Детям оказана первая помощь. Двое из них - трёх и пяти лет доставлены в больницу. К сожалению, ребёнка семи лет спасти не удалось", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что в настоящий момент с родителями детей работает психолог.