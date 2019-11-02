В Сети высмеяли идею украинского эксперта о ракетном ударе по АЭС в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей сочли чересчур амбициозным и глупым заявление украинского эксперта Тараса Загороднего, который предложил создать ракеты для ударов по российским атомным электростанциям.
"Люди, живущие в стеклянных домах, не должны кидать камни в других", — отметил один из пользователей Twitter.
9 октября 2018, 08:00РИА НовостиМрии о ракетах. Зачем Украина работает над высокоточным оружием
"Он бы свои берег, по ним и бить не надо", — написали в комментариях.
"Отличная идея. Я бы их назвал "Камни с неба!" — добавил еще один пользователь.
"Помню, подобный эксперт еще во времена Майдана говорил, что ядерную бомбу соберет в сарае за пару месяцев", — отметил другой.
"Самые "боевитые" — это обычно максимально далекие от армии люди. Либо совсем-совсем не служившие, либо больные", — поделился наблюдением один из комментаторов.
Это не первый случай, когда украинские эксперты или военные выступают с подобного рода заявлениями. Так, военный эксперт Валентин Бадрак рассказывал, что Украина может создать ракету, способную "достать до Москвы", а заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призывал работать над созданием вооружений, которые могут "бить вглубь территории России".