В Сети высмеяли идею украинского эксперта о ракетном ударе по АЭС в России

Украинский военнослужащий во время учений

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей сочли чересчур амбициозным и глупым заявление украинского эксперта Тараса Загороднего, который предложил создать ракеты для ударов по российским атомным электростанциям.

"Люди, живущие в стеклянных домах, не должны кидать камни в других", — отметил один из пользователей Twitter.

"Он бы свои берег, по ним и бить не надо", — написали в комментариях.

"Отличная идея. Я бы их назвал "Камни с неба!" — добавил еще один пользователь.

"Помню, подобный эксперт еще во времена Майдана говорил, что ядерную бомбу соберет в сарае за пару месяцев", — отметил другой.

"Самые "боевитые" — это обычно максимально далекие от армии люди. Либо совсем-совсем не служившие, либо больные", — поделился наблюдением один из комментаторов.