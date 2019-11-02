В Ленинградской области почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Память погибших в катастрофе российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в октябре 2015 года почтили у мемориала "Сад памяти" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
В субботу у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе в Ленинградской области состоялся траурный митинг, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе рейса 9268 над Синайском полуостровом. Вместе с родными и близкими погибших цветы к мемориалу возложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Наша встреча - это не только дань памяти, это абсолютно правильный, мирный человеческий протест против террора. Против тех нелюдей, которые, пытаясь запугать нас, убивают ни в чем неповинных людей. Но Бог - в правде. Эти люди наказываются и будут наказаны. Наша с вами задача - помнить. Самое главное, что есть у людей - это память", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Мемориал "Сад памяти" был открыт на Румболовской горе во Всеволожске в 2017 году. В центре памятника – цилиндрические конструкции, похожие на орган. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета. На стальных плитах высечены имена всех погибших над Синайским полуостровом – 224 фамилии.