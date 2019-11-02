В Ленинградской области почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

"Наша встреча - это не только дань памяти, это абсолютно правильный, мирный человеческий протест против террора. Против тех нелюдей, которые, пытаясь запугать нас, убивают ни в чем неповинных людей. Но Бог - в правде. Эти люди наказываются и будут наказаны. Наша с вами задача - помнить. Самое главное, что есть у людей - это память", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.