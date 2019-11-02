В Махачкале городские службы устраняют последствия ливня

МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Городские службы Махачкалы устраняют последствия ливня, который затопил улицы столицы Дагестана , сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в соцсетях жители Махачкалы опубликовали видеоролики о том, как после обрушившегося на город ливня затопило центральные улицы, а машины ушли под воду до самого капота.

"Работы проводятся специалистами МБУ "Махачкала-1" на всех крупных магистралях и центральных улицах. Предварительно лотки были очищены от мусора и ила. В настоящее время "Махачкала-1" проводит работы по устранению последствий продолжающегося ливня", - говорится в релизе.