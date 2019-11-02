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РИА Новости

В Махачкале городские службы устраняют последствия ливня

17:02 02.11.2019
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© МЧС РоссииЛиквидация последствий сильного дождя в Махачкале. Стоп-кадр видео МЧС России
Ликвидация последствий сильного дождя в Махачкале. Стоп-кадр видео МЧС России
© МЧС России
Ликвидация последствий сильного дождя в Махачкале. Стоп-кадр видео МЧС России
МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Городские службы Махачкалы устраняют последствия ливня, который затопил улицы столицы Дагестана, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее в соцсетях жители Махачкалы опубликовали видеоролики о том, как после обрушившегося на город ливня затопило центральные улицы, а машины ушли под воду до самого капота.
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"Работы проводятся специалистами МБУ "Махачкала-1" на всех крупных магистралях и центральных улицах. Предварительно лотки были очищены от мусора и ила. В настоящее время "Махачкала-1" проводит работы по устранению последствий продолжающегося ливня", - говорится в релизе.
По данным администрации, в преддверии осадков, прогнозируемых синоптиками, городские службы также провели комплекс мероприятий по очистке дождеприемников от ила и мусора и установке защитных решеток ливневой канализации.
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