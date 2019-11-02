СК допросил экс-мэра Грозного после видео с жестоким обращением с жителями

ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи допросили экс-мэра Грозного Ислама Кадырова после появления в эфире телевидения кадров его жесткого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы (2012-2015 гг.), сообщил телеканал "Грозный".
Канал показал видеосъемку, где Кадыров направляется к зданию следственного управления, при этом он отказался отвечать на вопросы журналистов телевидения.
"Ислам Кадыров явился по повестке в СУСК России по Чеченской Республике. Допрос бывшего мэра длился почти три часа", - отмечается в сюжете. При этом каких-либо подробностей о ходе процесса неизвестно, телеканал сообщил, что следователи и экс-мэр от комментариев отказались.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы (2012-2015 гг.). Видеосъемку передала правоохранителям телерадиокомпания "Грозный". Отрывки были также показаны в эфире телеканала. Автор сюжета утверждает, что материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов "Грозного", составляет около восьми часов.
Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.