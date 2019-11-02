СК допросил экс-мэра Грозного после видео с жестоким обращением с жителями

"Ислам Кадыров явился по повестке в СУСК России по Чеченской Республике. Допрос бывшего мэра длился почти три часа", - отмечается в сюжете. При этом каких-либо подробностей о ходе процесса неизвестно, телеканал сообщил, что следователи и экс-мэр от комментариев отказались.