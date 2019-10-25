В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.

"В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.

В роликах, которые предоставили журналисты телеканала " Грозный ", содержится информация о жестоком обращении Кадырова с местными жителями в период с 2012 по 2015 год, когда он был градоначальником.

Некоторые фрагменты показали в эфире. По утверждению авторов сюжета, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а общий хронометраж съемки составляет около восьми часов.

На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными по подозрению в мошенничестве местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

"Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия", — говорится в сюжете.

На другой записи охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов заявил, что, несмотря на то что Ислам Кадыров сделал немало для благоустройства города, "это не означает, что ему дозволено такое поведение".

"Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника", — сказал Керимов в эфире "Грозного".