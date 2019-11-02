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РИА Новости

РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

15:50 02.11.2019 (обновлено: 18:47 02.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
"Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет", — сказал он.
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В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине
При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ готова сохранять общение с архиереями, которые не признают украинский раскол.
Ранее синод РПЦ уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах.

Признание от Афин

В середине октября Архиерейский собор Элладской церкви передал архиепископу Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии так называемой Православной церкви Украины. При этом некоторые иерархи Элладской церкви выступили против признания раскольников, но голосование по этому поводу на соборе не проводилось.
Сам архиепископ Иероним выступает за признание ПЦУ. На этой неделе он направил ее главе Епифанию Думенко письмо с соответствующими поздравлениями. В РПЦ высказали сожаление из-за решения Элладской церкви и выразили надежду, что ни одна другая поместная православная церковь не последует "этому печальному примеру".
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Раскол на Украине

Новая раскольническая структура — Православная церковь Украины — была создана в декабре прошлого года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических церквей.
В январе ПЦУ получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
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Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьУкраина
Популярные комментарии
А если разобраться,в чем проблема то?Ну образовали церковь,богу то молятся одному.
2 ноября, 18:01
Олег 84
15211574
Странно а где-же мудрость,простить и с миром отпустить.Любви всем нам желаю и понимания.А вы как думаете люди страны ?
2 ноября, 17:50
Игорь Новорай
11001958
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