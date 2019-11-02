РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна. Архивное фото

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна

"Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет", — сказал он.

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ готова сохранять общение с архиереями, которые не признают украинский раскол

Ранее синод РПЦ уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах.

Признание от Афин

В середине октября Архиерейский собор Элладской церкви передал архиепископу Иерониму право решать вопрос о признании автокефалии так называемой Православной церкви Украины. При этом некоторые иерархи Элладской церкви выступили против признания раскольников, но голосование по этому поводу на соборе не проводилось.

Сам архиепископ Иероним выступает за признание ПЦУ. На этой неделе он направил ее главе Епифанию Думенко письмо с соответствующими поздравлениями. В РПЦ высказали сожаление из-за решения Элладской церкви и выразили надежду, что ни одна другая поместная православная церковь не последует "этому печальному примеру".

Раскол на Украине

Новая раскольническая структура — Православная церковь Украины — была создана в декабре прошлого года по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических церквей.

В январе ПЦУ получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.