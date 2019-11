Итальянские зоозащитники рассказали, кто продал десять тигров в Дагестан

Viaggio choc per 10 tigri da Latina, ferme 6 giorni in Polonia:1 muore, 1 in fin di vita. @LAVonlus denuncia i responsabili e ottiene che 5 tigri vadano al Santuario Primadomus (Spagna) @AAP_Advocacy, ma 4 resteranno in 2 zoo polacchi. @Candreax1 al TG5 @MediasetTgcom24 @cjmimun pic.twitter.com/ScIArPZT4t