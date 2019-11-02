Украина запретила судоходство в северной части Черного моря из-за учений

"Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 6.00 до 16.00 (с 7.00 до 17.00 мск) и запрещает навигацию судов, аналогичное время указано для запрета полетов по оповещением A3684 / 19 NOTAM", - сказано в сообщении.