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РИА Новости

Украина запретила судоходство в северной части Черного моря из-за учений

14:59 02.11.2019
1920
© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины
© Фото : ВМС Украины
Военно-морские силы Украины. Архивное фото
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения стрельб, сообщает "Украинский милитарный портал".
Тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов проводятся в Херсонской области с 31 октября по 4 ноября.
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"Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 6.00 до 16.00 (с 7.00 до 17.00 мск) и запрещает навигацию судов, аналогичное время указано для запрета полетов по оповещением A3684 / 19 NOTAM", - сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь перекрытого района составляет 6 323 квадратных километров и охватывает сразу три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.
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Ситуация на УкраинеЧерное мореХерсонская областьКиевУкраинаБезопасность
Популярные комментарии
интересно, кому в это раз " не повезёт"?
2 ноября, 17:17
Алексей
1490100
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