Кузнецова: техсредства реабилитации не всегда доходят до детей-инвалидов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила выставку реабилитационного оборудования "Надежда на технологии" и отметила, что техсредства реабилитации (ТСР) по ряду причин не всегда доходят до детей-инвалидов.

"Очень мне понравились образовательные стенды и другие технологические решения для детей и взрослых с нарушением зрения, которые производят в Твери. Жаль только, что эта продукция не всегда доходит до потребителя. Причин несколько", - написала она на своей странице в Instagram

В качестве одного из факторов омбудсмен назвала несоответствие по техническим характеристикам ТСР, закупленного для ребёнка, реально необходимому. Кузнецова отметила, что детей с инвалидностью в РФ становится все больше, а значит, нужно наращивать новые решения в сфере их реабилитации.

Кроме того, среди причин она выделила отсутствие информации о продукции у родителей, так как подобные выставки раньше собирали только экспертов, инвесторов и производителей. Однако, по словам омбудсмена, теперь их смогут посещать и родители.

"А с производителями протезов рук для детей у меня состоялся особый разговор, ведь нашей Айше однажды придётся решать этот вопрос", - добавила Кузнецова.

Семилетняя Айша с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки.