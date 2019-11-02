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РИА Новости

Кузнецова: техсредства реабилитации не всегда доходят до детей-инвалидов

14:37 02.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила выставку реабилитационного оборудования "Надежда на технологии" и отметила, что техсредства реабилитации (ТСР) по ряду причин не всегда доходят до детей-инвалидов.
"Очень мне понравились образовательные стенды и другие технологические решения для детей и взрослых с нарушением зрения, которые производят в Твери. Жаль только, что эта продукция не всегда доходит до потребителя. Причин несколько", - написала она на своей странице в Instagram.
В качестве одного из факторов омбудсмен назвала несоответствие по техническим характеристикам ТСР, закупленного для ребёнка, реально необходимому. Кузнецова отметила, что детей с инвалидностью в РФ становится все больше, а значит, нужно наращивать новые решения в сфере их реабилитации.
Кроме того, среди причин она выделила отсутствие информации о продукции у родителей, так как подобные выставки раньше собирали только экспертов, инвесторов и производителей. Однако, по словам омбудсмена, теперь их смогут посещать и родители.
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"А с производителями протезов рук для детей у меня состоялся особый разговор, ведь нашей Айше однажды придётся решать этот вопрос", - добавила Кузнецова.
Семилетняя Айша с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки.
Ранее аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Минтруд договорились об оперативном взаимодействии в ситуациях, когда дети-инвалиды нуждаются в технических средствах реабилитации.
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НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида РошаляАнна КузнецоваЛеонид РошальРоссияОбщество
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