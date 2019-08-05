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РИА Новости

Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии

Вчера, 19:38
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© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в InstagramДевочка Аиша из Ингушетии после операции
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
© Фото : со страницы Заремы Чахкиевой в Instagram
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Как пояснил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш, на этой неделе состоится первый этап операции, возможно, их потребуется несколько. Врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав, уточнил он.
Рошаль уточнил, что угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
Деткое отделение городской больницы
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Братья избитой в Ингушетии девочки пройдут курс лечения в больнице
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Следственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияПроисшествия
Популярные комментарии
Почему то ничего не слышно о дяде полицейском этой девочки...(((( Так жалко деточку(((🤷
5 августа, 20:49
Алёнка Алёнка
1301900
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