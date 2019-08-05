Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Консилиум решил ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Как пояснил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш, на этой неделе состоится первый этап операции, возможно, их потребуется несколько. Врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав, уточнил он.

Рошаль уточнил, что угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.