Самолет МЧС России приступил к тушению пожаров в Сербии

"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина в Сербии. Надеемся, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров", - написал российский дипломат в Twitter .

"Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул глава диппредставительства РФ.