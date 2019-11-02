Самолет МЧС России приступил к тушению пожаров в Сербии

БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Самолёт МЧС РФ Ил-76 приступил к тушению пожаров в Сербии, сообщил посол России Александр Боцан-Харченко.
"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина в Сербии. Надеемся, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров", - написал российский дипломат в Twitter.
"Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул глава диппредставительства РФ.
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