Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
"Это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь потому что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города. Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно-эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака", — написал мэр в фейсбуке.
По мнению Труханова, подобные действия недопустимы, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс.
"Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно одесситы", — резюмировал он.
Барельеф маршала Жукова находился на здании Приморского военкомата на Канатной, 87. На этой неделе его разрушили члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также уничтожение памятников.