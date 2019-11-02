Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

По мнению Труханова, подобные действия недопустимы, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс.

"Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно одесситы", — резюмировал он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также уничтожение памятников.