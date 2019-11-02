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РИА Новости

Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

14:28 02.11.2019 (обновлено: 15:31 02.11.2019)
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© Фото : ТаймерБарельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
© Фото : Таймер
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
"Это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь потому что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города. Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно-эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака", — написал мэр в фейсбуке.
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По мнению Труханова, подобные действия недопустимы, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс.

"Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким — нет, будут принимать исключительно одесситы", — резюмировал он.

Барельеф маршала Жукова находился на здании Приморского военкомата на Канатной, 87. На этой неделе его разрушили члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает в частности переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также уничтожение памятников.
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Геннадий ТрухановСитуация на УкраинеОдессаУкраинаГеоргий ЖуковВ мире
Популярные комментарии
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2 ноября, 15:01
Арсений Понфиленко
2800100
Шестой год ломают и крушат. А есть в списке у данных "патриотиков", что либо построенное.
2 ноября, 15:10
АААлекс. А.
1900100
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