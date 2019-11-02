В КБР потушили пожар в здании фермы на площади 800 "квадратов"

НАЛЬЧИК, 2 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью потушили пожар, возникший утром в субботу в здании неработающей фермы в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 8.50 мск в субботу в селении Граничное Прохладненского района произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горела нефункционирующая животноводческая ферма. Угрозы распространения на соседние здания нет, пострадавших нет. По данным МЧС, загорелось сено, которое хранилось на ферме, животных в здании нет.
"По состоянию на 13.30 мск субботы пожар в селении Граничное полностью потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, площадь пожара составила 500 квадратных метров.
На месте происшествия работали десять пожарных и две единицы техники.
"Причина пожара и ущерб устанавливаются", - отмечает ведомство.