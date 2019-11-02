В КБР загорелось здание фермы площадью 800 "квадратов"

НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Здание неработающей фермы на площади 800 квадратных метров загорелось утром в субботу в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, огонь тушат десять пожарных, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 8.50 мск в субботу поступило сообщение, что в селении Граничное Прохладненского района произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горит нефункционирующая животноводческая ферма. Угрозы распространения на соседние здания нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что загорелось сено, которое хранилось на ферме, животных в здании нет.
"На месте происшествия работают десять человек и две единицы техники", - отмечает МЧС.