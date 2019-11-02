В КБР загорелось здание фермы площадью 800 "квадратов"

"В 8.50 мск в субботу поступило сообщение, что в селении Граничное Прохладненского района произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горит нефункционирующая животноводческая ферма. Угрозы распространения на соседние здания нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении.