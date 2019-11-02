В ГД оценили заявление "Нафтогаза" об "аргументе" в переговорах по газу

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с RT заявил, что Москва заинтересована в транзите газа по европейским правилам.
Он отметил, что "Газпром" готов к работе в новых условиях, назвав переход на такую систему работы нормальным и цивилизованным.
При этом депутат предположил, что на Украине не успеют провести необходимую реорганизацию.
"Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы. В этом есть заинтересованность и со стороны России, и со стороны Украины".
Он подчеркнул, что необходимо решить проблему "исковых претензий обеих сторон и решений Стокгольмского арбитража".
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
Соответствующий закон, разработанный для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества, был принят 31 октября.
По словам Коболева, теперь у Киева есть основания "убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС".