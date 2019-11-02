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РИА Новости

В ГД оценили заявление "Нафтогаза" об "аргументе" в переговорах по газу

13:40 02.11.2019 (обновлено: 18:18 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный
Председатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с RT заявил, что Москва заинтересована в транзите газа по европейским правилам.
Он отметил, что "Газпром" готов к работе в новых условиях, назвав переход на такую систему работы нормальным и цивилизованным.
При этом депутат предположил, что на Украине не успеют провести необходимую реорганизацию.
"Именно поэтому им и было предложено продлить действующий контракт по поставкам газа для потребителей и спокойно подготовиться к новой схеме работы. В этом есть заинтересованность и со стороны России, и со стороны Украины".
Павел Завальный
Он подчеркнул, что необходимо решить проблему "исковых претензий обеих сторон и решений Стокгольмского арбитража".
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
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1 ноября, 07:04РИА Новости
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Соответствующий закон, разработанный для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества, был принят 31 октября.
По словам Коболева, теперь у Киева есть основания "убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС".
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Ситуация на УкраинеПавел ЗавальныйАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФЕвросоюзРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Нам без ахрессорского газа категорически воспрещается существовать.Нам это никак невозможно. Где ж мы будем столоваться? (Проще говоря: их в дверь,они - в окно!)
2 ноября, 14:37
Алексей Вайс
2440001
тут как ни крути, а шумеры попадают на очень большую денежку. Дело в том, что наш транзит составляет около 3% ВВП шумерии , но есть малееенькое - НО. Дело в том, что ВМФ дал кредиты которые имеют интересный пункт, о том, что шумерия будет платить если ВВП превысит три или 4%. НЕ буду углубляться, но.. имеется интересная ситуация. Европа хочет возврата долгов и хочет что бы Россия заплатила эти долги, т.е. за транзит. Но случилось все как случилось, Россия отказалась платить.
2 ноября, 15:16
zoleg
2520001
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