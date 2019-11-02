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РИА Новости

Московские врачи сохранили глаз ребенку из Хакасии, который повредила мать

12:43 02.11.2019 (обновлено: 14:15 02.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врачам Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца удалось сохранить один глаз младенцу из Хакасии, пострадавшему при ссоре его матери с мужем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Специалисты провели сложную многочасовую операцию сразу на обоих глазах с применением самых передовых технологий в области офтальмологии и высокотехнологичного оборудования.

"Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант", — говорится в сообщении.

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в произошедшем с ребенком, подчеркнув, что сейчас главное — его здоровье.
"В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь — мы это сделаем", — сказала она.
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Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности.
Сейчас 36-летняя женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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НИИ глазных болезней им. ГельмгольцаМоскваХакасияПроисшествия
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