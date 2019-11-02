В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

"Дорогая Грета, было бы замечательно видеть тебя в Мадриде. Ты проделала долгий путь… Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику. Мы готовы связаться (с тобой), чтобы сделать это возможным", - написала Рибера в Twitter .

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.