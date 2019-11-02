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РИА Новости

Россия в октябре выполнила сделку ОПЕК+ на 84%, сообщили СМИ

09:52 02.11.2019 (обновлено: 09:54 02.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия в октябре снизила добычу нефти на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом - до 11,229 миллиона баррелей в сутки, таким образом выполнив свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 84%, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Сокращение добычи нефти в России в октябре в рамках ОПЕК+ составило 192 тысячи баррелей в сутки. В сентябре по аналогичным расчетам сокращение добычи составляло 171 тысячу баррелей в сутки, что соответствовало уровню исполнения сделки в 74%.
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ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить ее суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Сейчас эти договоренности действуют до апреля 2020 года. Россия в рамках своих обязательств по сделке сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.
ЦДУ ТЭК предоставляет свои данные по добыче нефти в тоннах. Агентство пересчитывает показатели в баррели, применяя средний коэффициент 7,33. Само Минэнерго РФ предоставляет данные о ходе выполнения сделки ОПЕК+ чуть позже, они могут отличаться от расчетов, так как для разных месторождений министерство использует разные коэффициенты перевода.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия нацелена в октябре полностью выполнить взятые на себя обязательства по сделке.
Что касается добычи природного газа в РФ, то по информации агентства, в октябре она снизилась на 2,7% в годовом выражении - до 61,967 миллиарда кубометров.
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