В ШОС подготовят концепцию развития сельских территорий в эпоху "цифры"

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества ( Страны Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) договорились подготовить концепцию сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, а также план ее реализации. Соответствующее решение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств (СГП) государств-членов ШОС, передает корреспондент РИА Новости.

Предполагается, что концепция будет рассмотрена на Совете глав государств ШОС, который пройдет 22-23 июля в Санкт-Петербурге.

Как уточняется в материалах, в документе идет речь не только об удаленных и сельских, но и о приграничных территориях. Акцент будет сделан на использовании цифровых технологий и инновационных разработок. Создание концепции является инициативой Минэкономразвития РФ.

Также СГП утвердил концепцию взаимодействия железнодорожных администраций стран-членов ШОС. Этот документ создает основу для сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.