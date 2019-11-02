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РИА Новости

В ШОС подготовят концепцию развития сельских территорий в эпоху "цифры"

09:46 02.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились подготовить концепцию сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, а также план ее реализации. Соответствующее решение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств (СГП) государств-членов ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
Предполагается, что концепция будет рассмотрена на Совете глав государств ШОС, который пройдет 22-23 июля в Санкт-Петербурге.
Как уточняется в материалах, в документе идет речь не только об удаленных и сельских, но и о приграничных территориях. Акцент будет сделан на использовании цифровых технологий и инновационных разработок. Создание концепции является инициативой Минэкономразвития РФ.
Шанхайская организация сотрудничества
14 июня, 10:33РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Также СГП утвердил концепцию взаимодействия железнодорожных администраций стран-членов ШОС. Этот документ создает основу для сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.
По итогам заседания была достигнута договоренность подготовить рамочное соглашение между правительствами ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками. Цель соглашения - создание единой системы взаимодействия по всем видам транспорта с внедрением современных технологий.
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Заседание Совета глав правительств членов ШОС в ТашкентеШОСТашкентРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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