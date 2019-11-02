В Кемерово ликвидировали открытое горение в центре утилизации

"Открытое горение ликвидировано, площадь остается 800 "квадратов". На месте продолжают работать специалисты, также ведутся работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Сейчас еще разбирают конструкции, проливают, ищут скрытые очаги возгорания", – рассказали в пресс-службе.