В Кемерово ликвидировали открытое горение в центре утилизации

КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Открытое горение в производственно-складских помещениях одного из частных предприятий в Кемерово ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
Ранее со ссылкой на Следственный комитет сообщалось, что пожар возник на ООО "Сибирский центр утилизации". Погиб один человек, также есть пострадавший. СК организовал доследственную проверку.
"Открытое горение ликвидировано, площадь остается 800 "квадратов". На месте продолжают работать специалисты, также ведутся работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Сейчас еще разбирают конструкции, проливают, ищут скрытые очаги возгорания", – рассказали в пресс-службе.