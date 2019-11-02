В Кемерово загорелись производственно-складские помещения

Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в производственно-складских помещениях в Кемерово. Стоп-кадр видео МЧС России

Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в производственно-складских помещениях в Кемерово. Стоп-кадр видео МЧС России

© МЧС России Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в производственно-складских помещениях в Кемерово. Стоп-кадр видео МЧС России

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Производственно-складские помещения одного из частных предприятий горят в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

"Горят производственно-складские помещения одного из частных предприятий в районе Химпрома. <…> На месте работают 15 отделений", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте работают 23 единицы техники и более 70 человек.

В пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области уточнили, что в 09:45 по местному времени в районе улицы Первой Стахановской в результате взрыва и пожара погиб мужчина.