В Кемерово загорелись производственно-складские помещения

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Производственно-складские помещения одного из частных предприятий горят в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
"Горят производственно-складские помещения одного из частных предприятий в районе Химпрома. <…> На месте работают 15 отделений", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По оперативным данным МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте работают 23 единицы техники и более 70 человек.
В пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области уточнили, что в 09:45 по местному времени в районе улицы Первой Стахановской в результате взрыва и пожара погиб мужчина.
"Один погиб. Мужчина. Еще один с отравлением продуктами горения легкой степени и ранами кистей от госпитализации отказался. На месте работают две бригады скорой помощи", — сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.