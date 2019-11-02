Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

"В заключение хочу отойти от традиционной проблематики, сказать ещё об одном важном в истории наших народов, вообще в истории цивилизации событии: в следующем году будет праздноваться 75 лет с момента Победы во Второй мировой войне. Это особая дата", - сказал Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в субботу.

"Уверен, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда мы вместе боролись против общей угрозы, и, конечно, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами в будущем. Пользуясь этой возможностью, также приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране", - обратился российский премьер к участникам заседания.