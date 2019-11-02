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РИА Новости

Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы

09:08 02.11.2019 (обновлено: 12:50 02.11.2019)
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил коллег по Шанхайской организации сотрудничества принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в следующем году.

"В заключение хочу отойти от традиционной проблематики, сказать ещё об одном важном в истории наших народов, вообще в истории цивилизации событии: в следующем году будет праздноваться 75 лет с момента Победы во Второй мировой войне. Это особая дата", - сказал Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в субботу.

"Уверен, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда мы вместе боролись против общей угрозы, и, конечно, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами в будущем. Пользуясь этой возможностью, также приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране", - обратился российский премьер к участникам заседания.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
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