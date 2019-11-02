МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Ряд украинских СМИ в пятницу сообщили, что французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles , рассуждая о проблеме незаконной миграции, сказал, что он, как президент, отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Глава государства также отметил, что он в целом не против квот и легальной экономической миграции для заполнения вакантных должностей.

Разъяснения французского посла

Посол Этьен Де Понсен сообщил украинскому ведомству, что Париж не имеет претензий к украинцам во Франции. Министерство сделало вывод, что слова Макрона были вырваны из контекста. На сайте ведомства сказано, что между сторонами в вопросе передвижения граждан Франции и Украины — полное понимание.

Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, в свою очередь, отметила, что стороны в ходе состоявшейся встречи подтвердили наличие между Киевом и Парижем полного понимания и сотрудничества в вопросах, связанных с передвижением граждан обеих стран.

Отмена безвизового режима для украинцев в Эстонии

В сентябре министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику.

По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. "Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — сказал в среду Хельме.

Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины "отбирают работу" у эстонцев, что стало проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.

В свою очередь, эстонский лидер Керсти Кальюлайд заверила, что безвизовый режим для приезжающих на заработки в балтийскую республику граждан Украины не будет отменен.