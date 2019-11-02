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РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

07:36 02.11.2019 (обновлено: 11:49 02.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Министерства иностранных дел в Киеве
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд". Соответствующую информацию распространила в минувшую пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.
Ряд украинских СМИ в пятницу сообщили, что французский лидер в интервью журналу Valeurs Actuelles, рассуждая о проблеме незаконной миграции, сказал, что он, как президент, отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд". Глава государства также отметил, что он в целом не против квот и легальной экономической миграции для заполнения вакантных должностей.
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Разъяснения французского посла

Посол Этьен Де Понсен сообщил украинскому ведомству, что Париж не имеет претензий к украинцам во Франции. Министерство сделало вывод, что слова Макрона были вырваны из контекста. На сайте ведомства сказано, что между сторонами в вопросе передвижения граждан Франции и Украины — полное понимание.
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, в свою очередь, отметила, что стороны в ходе состоявшейся встречи подтвердили наличие между Киевом и Парижем полного понимания и сотрудничества в вопросах, связанных с передвижением граждан обеих стран.
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Отмена безвизового режима для украинцев в Эстонии

В сентябре министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. "Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — сказал в среду Хельме.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины "отбирают работу" у эстонцев, что стало проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
В свою очередь, эстонский лидер Керсти Кальюлайд заверила, что безвизовый режим для приезжающих на заработки в балтийскую республику граждан Украины не будет отменен.
ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронМИД УкраиныФранцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Макрон назвал вещи своими именами. Все остальное дипломатия. Но это цветочки. Ягодки уже поспевают : атошники уже по всему миру, айдаровцы и азовцы проникают на все континенты. Берегись Европа с Америкой - вы их породили, они вас и сожрут!
2 ноября, 08:24
Евстафий Погорелый
5930000
м.задорнов: "значит где-то есть и легальные банды"...
2 ноября, 09:00
ggennady978
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