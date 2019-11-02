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РИА Новости

Эксперты назвали новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке

03:48 02.11.2019
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© Fotolia / Minerva Studio Мужчина в костюме
Мужчина в костюме
© Fotolia / Minerva Studio
Мужчина в костюме. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Готовность заниматься домашним хозяйством, желание проводить время с семьёй и пролонгирование подросткового возраста - новые качества сильного пола, появившиеся в XXI веке, рассказали РИА Новости эксперты ко Всемирному дню мужчин, который отмечают в субботу, 2 ноября.

Большинство руководителей – по-прежнему мужчины

Привычная в глазах социума роль добытчика и главы семьи, казалось бы, первой должна была попасть под удар изменившихся общественных ожиданий. Действительно, одна из самых громких статистик – четверть российских мужчин готовы заняться домашним хозяйством, если жена сможет содержать семью, такие данные приводит портал SuperJob.
"Семейное положение кандидатов-мужчин волнует работодателей меньше, чем, к примеру, в 2010 году. Матримониальный статус все реже становится негласным препятствием трудоустройству. Гендерные предпочтения меняются: россияне хотят видеть больше мужчин среди врачей и педагогов", – сообщила РИА Новости руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
При этом, по ее словам, большинство руководителей – по-прежнему мужчины.
"Для мужчины карьера – не помеха семейному счастью. Мужчин-директоров, состоящих в браке, — 60%, женщин — почти в два раза меньше. Детей, по нашим оценкам, имеют 59% руководителей-мужчин и только 43% женщин-директоров. Мужчины быстрее женщин делают карьеру в тех сферах, которые традиционно считаются "женскими", например, финансах", – добавила Голованова.
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Больше времени уделяется семье

Образцы классической семьи из романов Джейн Остин в третьем тысячелетии – это, скорее, раритет, нежели норма. Женщинам открыты практически любые профессии, доступно высшее образование и достойная зарплата. Кто бы мог подумать, что изменение социального положения дам окажет прямое влияние на роль мужчины в браке.
"До начала XX века, до суфражисток в Америке, до движения освобождения женщин в Европе брак был основан на экономической зависимости женщины и разделении труда. Классическая схема – жена работает в семье, а муж для этой семьи зарабатывает. Сейчас женщины могут самостоятельно обеспечить не только себя, но и своего ребенка. А это привело к смене приоритетов", – утверждает семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.
Предоставленная или отвоеванная женщинами возможность удовлетворять свои потребности не только в рамках брака, но и в карьере, и в социуме, по словам Потемкиной, привела к тому, что мужчины стали более включенными в жизнь семьи.
"Уже совершенно обычной стала картина, когда папа с сумкой-кенгуру или с коляской гуляет по парку со своим ребенком. Уход за семьей больше не лежит на плечах только женщины, и мужчины это принимают. Конечно, если бы не царящая в мире гедонистическая направленность, если бы не желание каждого получать удовольствие только для себя, то эта новая концепция была бы вполне жизнеспособной. Она ведет не только к равенству, но и к лучшему пониманию мужчинами и женщинами друг друга", – утверждает психолог.
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Строгость дресс-кода остается доминантой

Современные тенденции не обошли стороной и этическую составляющую. Как рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, классические ожидания от поведения мужчин постепенно нивелируются, становятся менее строгими.
"Очень редким представителям мужчин нравится старый стиль, классика, красивые жесты. Однако и со стороны мужчин, и со стороны женщин есть друг к другу претензии по поводу поведения. Женщина ждет такта, галантности, ждет, что он поможет ей надеть пальто после ужина в ресторане. Не потому что она не может сделать этого сама, а потому что это красиво. Это эстетика. Но проявляется эта эстетика все меньше", – говорит Холгова.
А вот строгость дресс-кода, по мнению эксперта, даже при повсеместной пропаганде свободы самовыражения остается доминантой.
"Нежелание подростков и студентов носить костюм и галстук можно связать лишь с юным бунтарством души. Но чем старше становится молодой человек, чем более высокую должность занимает (если мы не говорим про сферы IT или творческие профессии), тем больше он тяготеет к классике. Когда человек не соблюдает требования дресс-кода, когда самовыражается за счет внешнего вида, он производит ненадежное, отчасти сумасбродное впечатление. И практика показывает, что рано или поздно с серьезных позиций его выталкивают", – добавила Холгова.
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Самореализация остается в приоритете

Главная тенденция, которую отмечают психологи в манере поведения современных мужчин, – это более поздняя реализация социальных ролей.
"Структура ожиданий, в общем и целом, не изменилась. Но вот более позднее вступление в брак, пролонгирование подросткового возраста, жизнь с родителями даже после устройства на работу – все это демонстрирует запаздывание реализации социальных ролей. При этом от мужчин по-прежнему требуют предельно маскулинного поведения", – считает президент Международной академии психологических наук, доктор психологических наук Владимир Козлов.
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