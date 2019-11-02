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РИА Новости

Испанские СМИ назвали советскую Царь-бомбу бесполезной

02:47 02.11.2019 (обновлено: 09:28 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКопия водородной Царь-бомбы АН602
Копия водородной Царь-бомбы АН602
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Копия водородной Царь-бомбы АН602 . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой Царь-бомбы, но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
В частности, Царь-бомбу, по мнению журналиста, нельзя было доставлять на большие расстояния. Кроме того, большая часть ее энергии уходила в космос в виде радиации.
СССР хотел запугать капиталистические державы непревзойденной демонстрацией советских технологий, но на самом деле это был только масштабный блеф, утверждается в материале. Руководство СССР это знало и хотело скрыть, полагает автор статьи.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
31 июля, 08:00РИА Новости
Расплавленная земля. Где испытывали самые мощные водородные бомбы
АН602 (она же Царь-бомба) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.
Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Царь-бомба — самое мощное изготовленное взрывное устройство за всю историю человечества. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание.
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АрктикаИгорь КурчатовТу-95СССРВ мире
Популярные комментарии
Когда свежий ветер, в виде ударной волны, три раза обогнул земной шар, конкуренты с другой стороны впали в глубокую задумчивость. И то, рванули только в половину задуманной мощности. А доставить могли и вплавь.
2 ноября, 03:11
ДШДмитрий Шипилов
8150002
Думаю, что от Испании мало чего осталось, если бы она к ним прилетела!
2 ноября, 04:12
Игорь Акимов
7060102
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