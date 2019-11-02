Испанские СМИ назвали советскую Царь-бомбу бесполезной

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой Царь-бомбы, но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia

В частности, Царь-бомбу, по мнению журналиста, нельзя было доставлять на большие расстояния. Кроме того, большая часть ее энергии уходила в космос в виде радиации.

СССР хотел запугать капиталистические державы непревзойденной демонстрацией советских технологий, но на самом деле это был только масштабный блеф, утверждается в материале. Руководство СССР это знало и хотело скрыть, полагает автор статьи.

АН602 (она же Царь-бомба) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956-1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.

Испытание АН602 состоялось 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне "Сухой Нос" (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.