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РИА Новости

В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского

01:51 02.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике", - заявил депутат.
В частности, он напомнил, что в минувшую среду Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие для реализации проекта.
Благодаря транзиту газа Украина получает около трех миллиардов долларов в год.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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Также Гончаренко возмутился пассивности Зеленского в международных отношениях с Венгрией и Чехией, премьер и президент которых, по его мнению, симпатизируют России.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России.
Кроме того, в среду в Будапеште прошли переговоры президента России Владимира Путина с венгерским премьером Виктором Орбаном.
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Ситуация на УкраинеСеверный поток-2Алексей ГончаренкоЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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