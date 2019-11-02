В Раде перечислили внешнеполитические провалы Зеленского

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский проявляет пассивность в международных вопросах, делая слишком мало антироссийских выпадов, в результате чего страна вскоре останется без транзита газа. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"На этой неделе мы имеем несколько очень серьезных провалов во внешней политике", - заявил депутат.

В частности, он напомнил, что в минувшую среду Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие для реализации проекта.

Благодаря транзиту газа Украина получает около трех миллиардов долларов в год.

Также Гончаренко возмутился пассивности Зеленского в международных отношениях с Венгрией и Чехией, премьер и президент которых, по его мнению, симпатизируют России.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России.