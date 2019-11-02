В Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 малийских военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
По предварительным данным, при нападении на блокпост в районе Менака погибли 15 военнослужащих, говорится в сообщении армии. Правительство Мали осудило "террористическую атаку", которая привела к многочисленным погибшим и раненным.
Кроме того, по данным агентства, несколько военных были объявлены пропавшими без вести после нападения.
Как сообщает агентство, на данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.