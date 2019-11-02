Названы лучшие фестивали праздничных выходных ноября

Волонтеры во время флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В первые выходные ноября и День народного единства самые интересные фестивали пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму, сообщает ТурСтат.

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На улицах, площадях и в парках Москвы 2, 3 и 4 ноября пройдет фестиваль "День народного единства". В программе праздника — интерактивные постановки, спектакли, концерты, выступления вокальных и хореографических студий.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 2 и 3 ноября с 19 до 22 часов состоится фестиваль "Чудо света". На фасаде здания Главного штаба пройдет выставка световых арт-объектов и 3D-шоу. Зрители увидят завораживающий сад инсталляций с гигантскими цифровыми растениями и цветами. Вход на мероприятие — со стороны Дворцового проезда. Выход — через арку Главного штаба в сторону Большой Морской улицы.