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РИА Новости

Европейские СМИ: "Украина выиграла газовую игру"

08:00 02.11.2019 (обновлено: 08:09 02.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Решение Датского энергетического агентства (а по сути — самого правительства Дании) о разрешении строительства "Северного потока — 2" в датской эксклюзивной экономической зоне вызвало целый шквал довольно интересных реакций со стороны международного медийного сообщества. Самые яркие аналитические интерпретации произошедшего представили журналисты немецкой газеты Die Welt и аналитики американского агентства деловой информации Bloomberg.
Аналитики американского агентства смотрят на датское решение под неожиданным и довольно "американоцентричным" углом. То есть выносят за скобки экономические соображения и выводят на первый план эмоционально-геополитические.

"Дания демонстрирует презрительное отношение к Трампу своим одобрением российского газопровода в Европу. <...> Одобрение ("Северного потока — 2") является еще одним жестом неуважения в адрес Трампа со стороны скандинавской страны после того, как она отклонила его предложение купить Гренландию этим летом. В ответ президент США отменил государственный визит в Данию", — жалуется Bloomberg.

Если смотреть на ситуацию под таким углом, то в действиях Копенгагена можно увидеть своеобразную, но последовательную геополитическую логику: действительно, у небольшой скандинавской страны нет каких-то особых рычагов воздействия на Вашингтон, а реагировать на действия администрации Трампа, который фактически пытается лишить Данию территориальной целостности и опосредованно поддерживает гренландский сепаратизм, — надо. В этом контексте неожиданная (ибо даже самые оптимистичные прогнозисты не ожидали такого решения со стороны Дании в этом году) выдача разрешения на строительство "Северного потока — 2" действительно в определенной степени может объясняться вполне естественным желанием датского правительства сделать больно Вашингтону. Вряд ли Дания руководствовалась только этими соображениями, но нельзя не признать, что определенный привкус антиамериканского злорадства в таком решении может быть. У потомков викингов прекрасно получилось отомстить, заодно обеспечив себе поставки газа в условиях сокращения датской газовой добычи. Ну а экономические потери Украины в данном случае можно считать косвенным ущербом от успешной операции по наказанию США за непомерные геополитические амбиции. Впрочем, Киев не первый раз платит по американским счетам, и к такой ситуации на Украине уже привыкли. В конце концов, не за право ли страдать за американские амбиции стояли протестующие на Майдане?
Строительство газопровода Северный поток-2
1 ноября, 09:22Сказано в эфире
Эксперт: Украина победила в борьбе с "Северным потоком-2"? Странная позицияНемецкие СМИ считают, что Украина вышла победителем из ситуации со строительством "Северного потока-2". Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец, это можно было увидеть только через "сильно искаженную оптику".
Утешение для украинских политиков и экспертов пришло из Германии. Немецкая газета Die Welt сообщила, что борьба вокруг строительства "Северного потока — 2" на самом деле завершилась победой Украины. Суть "победы", по версии автора статьи, заключается в том, что из-за задержки строительства "Северного потока — 2" "Газпром" будет вынужден подписать договор о транзите газа через территорию Украины на выгодных для Киева условиях.
Проблема с этой интерпретацией событий заключается в том, что задержка строительства газопровода по большому счету ничего не меняет в переговорах в треугольнике Москва — Брюссель — Киев. Если бы каким-то образом удалось задержать строительство на год или более, тогда да, это бы создало определенные проблемы, но Дания дала "Газпрому" зеленый свет, не дожидаясь окончания переговоров и даже хоть какого-то зримого прогресса в переговорном процессе. Более того, все стороны газового конфликта заранее подготовились к сценарию, в котором никакой договоренности в 2020 году вообще достигнуто не будет.

Это не означает, что отсутствие договоренностей не приведет к определенным неудобствам для европейских и украинских потребителей, а также для российского газового экспорта, но важно понять, что над "Газпромом" не висит какой-то дамоклов меч, который нужно любым способом и за любые деньги убрать в ближайшие месяцы.

Ситуация скорее диаметрально противоположная: если Киев и мог рассчитывать на то, что Копенгаген будет сдерживать "трубу" в течение еще нескольких месяцев и выигрывать для него время, то теперь этой надежды нет. Это должно заставлять именно украинскую сторону спешно идти на уступки. Причем с каждым днем и с каждым новым километром уложенного газопровода надежды на то, что возможные американские санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2", смогут его остановить или хотя бы задержать, опять же будут таять. Это выбивает из украинской колоды еще один козырь. Более того, судя по эволюции позиций европейских переговорщиков в рамках трехсторонних дискуссий по украинскому транзиту, перед Киевом во весь рост встает сценарий, в котором он может вообще на неопределенный срок остаться без долгосрочного контракта по транзиту.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
31 октября, 08:54Сказано в эфире
"Путь из тупика". Путин призвал обнулить претензии РФ и Украины по газуРоссийский президент призвал отказаться от взаимных претензий по газовому спору с Украиной. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Геннадий Шмаль, это стало бы выходом из сложившейся ситуации в переговорах по транзиту.
Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шевчович уже допустил возможность "временного" бронирования "Газпромом" мощностей украинской газотранспортной системы с 1 января по 1 июля 2020 года, в соответствии с европейским законодательством. В это же время украинский парламент как раз ударными темпами (под очевидным давлением Брюсселя) заканчивает реформу украинского законодательства. Завершение процесса откроет возможность бронирования украинской "трубы" без долгосрочного контракта. Как подсказывает житейский опыт и политическая практика международных отношений, очень часто поговорка "нет ничего более постоянного, чем временное" оказывается правдой.
Легко заметить, что в этой схеме долгосрочный договор и не нужен (европейское газовое законодательство вообще было сформулировано именно с прицелом на ликвидацию всех долгосрочных договоренностей на газовом рынке ради снижения цен). И еще — что каждый месяц такого "временного бронирования" приближает "Газпром" к моменту возможности полноценно работать с "Северным потоком — 2". Что, в свою очередь, сильно ослабляет украинские переговорные позиции.
Где в этой конфигурации журналист Die Welt увидел "победу" Украины — решительно непонятно. Но можно сделать предположение о том, как будет эволюционировать нарратив о ситуации вокруг "Северного потока — 2".
Дело – труба
29 октября, 15:39РИА Новости
Дело – труба
Если смотреть на вещи цинично, то Евросоюзу было бы выгодно убедить Киев, что на самом деле Украина победила всех и что дальше все будет только хорошо. Особенно после того, как на Украине начнут действовать копии европейских законов о работе энергетической системы.
Таким образом, Евросоюз сможет одновременно наслаждаться дешевым газом по "Северному потоку — 2" и сохранить свою репутацию благодетеля в глазах части украинского общества. Такой подход только на первый взгляд кажется невозможным. Судя по историческим прецедентам, он вполне может сработать.
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WeltСеверный поток-2Bloomberg L.P.ГазпромЕврокомиссияСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
@олег 84 смысл существования государства украина-наложить под дверь соседу, причём гораздо более сильному. сосед понятно пострадает, но кратно пострадаешь ты сам. суицидальное недогосударство и антигосударство, БЕЗ национальных интересов. что парадоксально так как это 40 миллионов. представьте канаду или мексику уничтожающих англоязычных и рвущих экономические связи. то есть я хотел вас поправить, американцы американцами но попользоваться украиной может любой и европа не исключение если она сочтёт нужным.
2 ноября, 08:58
wbwilliam blake
9700301
Опять националисты победили на Украине. Эти нацоки делают все чтобы украинцам на Украине жить было не выносимо. Каждый их шаг разрушает страну.
2 ноября, 11:31
Алексей Степанов
3621301
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