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РИА Новости
Медиавойны

Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"

21:23 31.10.2019 (обновлено: 04:34 01.11.2019)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубоукладочное судно "Pioneering Spirit" в Шведской исключительной экономической зоне
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
К такому выводу автор статьи пришел, несмотря на то что Копенгаген разрешил строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе.
По его словам, "Дания последней прекратила сопротивляться" реализации проекта.
"США до последнего угрожали санкциями западноевропейским инвесторам проекта "Газпрома", — пишет Die Welt.
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Журналист признал, что попытки западных государств сорвать реализацию проекта не увенчались успехом, а решение Дании дало зеленый свет строительству магистрали. Однако, по его мнению, действия США позволили замедлить строительство трубопровода и дали Украине "важные преимущества" в ходе переговоров с Россией о продлении контакта по транзиту газа, который истекает в конце 2019 года.
Как утверждает автор статьи, к этому моменту прокладка "Северного потока — 2" еще не будет завершена.
"Не заключив дополнительного договора, "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для "Северного потока — 2". Но в этом "Газпром" потерпел неудачу", — пишет издание.
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Автор публикации утверждает, что Москва будет вынуждена заключить с Киевом новый договор на выгодных для украинской стороны условиях.
"По этой причине Киев в ходе переговоров с Россией сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа", — говорится в материале.
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Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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МедиавойныWeltГазпромДанияСШАУкраинаСеверный поток-2Германия
Популярные комментарии
Согласна оказать посильную помощь Газпрому и возить газ в воздушных шарах в Германию, но только не через Украину. Миллер думай, думАй, но с Украиной пора прекращать общение.
31 октября, 21:29
АРАнна Рутман
2642701013
А я считаю нужно отдать эту победу краине. Должны же они хоть где-то победить, иначе скачки были зря, а мы так привыкли уже что-ли, на них смотреть! Этож зрелище какое народное:)
31 октября, 21:34
Александр Русский
538500120
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