Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкая газета Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".

К такому выводу автор статьи пришел, несмотря на то что Копенгаген разрешил строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе.

По его словам, "Дания последней прекратила сопротивляться" реализации проекта.

"США до последнего угрожали санкциями западноевропейским инвесторам проекта "Газпрома", — пишет Die Welt

Журналист признал, что попытки западных государств сорвать реализацию проекта не увенчались успехом, а решение Дании дало зеленый свет строительству магистрали. Однако, по его мнению, действия США позволили замедлить строительство трубопровода и дали Украине "важные преимущества" в ходе переговоров с Россией о продлении контакта по транзиту газа, который истекает в конце 2019 года.

"Не заключив дополнительного договора, "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для "Северного потока — 2". Но в этом "Газпром" потерпел неудачу", — пишет издание.

Автор публикации утверждает, что Москва будет вынуждена заключить с Киевом новый договор на выгодных для украинской стороны условиях.

"По этой причине Киев в ходе переговоров с Россией сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа", — говорится в материале.