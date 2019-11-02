Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Центробанк опубликовал отчет о валютной структуре внешнеторговых договоров страны. Впервые в него включили данные по Турции: в последние два года Анкара не только чаще платит Москве за поставленные товары рублями, но и гораздо охотнее принимает отечественную валюту за собственный экспорт. Остальные партнеры тоже предпочитают взаиморасчеты в рублях и евро.
Растем вместе с товарооборотом
Доллар по-прежнему лидирует в российско-турецкой торговле, но с гораздо меньшим отрывом. Сейчас Анкара оплачивает рублями 15,5% российских товаров (показатель второго квартала прошлого года — 10,3%). При этом Россия рассчитывается отечественной валютой за 36,2% поставок из Турции (год назад было 26,6%).
Важно, что доля рубля растет на фоне увеличения товарооборота: по статистике Федеральной таможенной службы, за первые восемь месяцев года объем взаимной торговли достиг 17,6 миллиарда долларов — на 2,3% больше, чем годом ранее.
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Эксперты уверены: очень скоро долларовые взаиморасчеты резко сократятся, ведь в середине сентября глава российского Минфина Антон Силуанов и его турецкий коллега Берат Албайрак подписали межправительственное соглашение о дальнейшей интеграции банковских систем двух стран, включая присоединение турецких финансово-кредитных организаций к российскому аналогу SWIFT (разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений, СПФС), а также расширение возможностей карт платежной системы "Мир" в Турции.
Скорее всего, российская валюта сыграет основную роль в дедолларизации торговли. Дело в том, что курс рубля уже слабо зависит от таких внешних факторов, как цены на нефть или политика Вашингтона, в то время как турецкая лира в этом году пережила несколько раундов ослабления из-за конфликтов с США.
Восточный маневр
В торговле с Китаем также продолжается дедолларизация, хотя и медленнее. Объем экспортных платежей в рублях вырос за год на один процентный пункт, с 7,5% до 8,5%, в импорте — с 4,3% до 4,5%.
Однако в абсолютных величинах это все равно больше, чем с Турцией. Рублевый экспорт России в Китай с января по август в пересчете на американскую валюту превысил три миллиарда (с Турцией — 1,7 миллиарда), а импорт — 1,6 миллиарда (против одного миллиарда).
Москва и Пекин пока предпочитают заменять доллар не национальной валютой, а европейской. Если в первом квартале прошлого года китайцы оплачивали 87,7% российских товаров и услуг в долларах и только 0,7% в евро, то ко второму кварталу 2019-го соотношение изменилось до 38,8% и 46,4% соответственно.
Быстрее всех от доллара избавляется Индия. В прошлом году в торговле Москвы и Дели на рубль приходилось 38%, а за первые шесть месяцев 2019-го этот показатель подскочил до 76,5%. Доллар же упал с 76,7% до 17,4%.
Достичь таких результатов удалось в первую очередь за счет перевода в рубли контрактов на поставку вооружений. Речь идет о продаже пяти полков зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", 200 легких вертолетов Ка-226Т, 464 танков Т-90МС, строительстве двух фрегатов проекта 11356 и прочей техники. Дело в том, что индийские банки, рассчитываясь с "Рособоронэкспортом" в долларах, рискуют попасть под американские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA). Подробно об этом РИА Новости рассказывало здесь.
Нефть без долларов
Недавно российские компании нанесли очередной удар по доллару: 25 октября на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил о переходе во взаиморасчетах с клиентами на евро. "Эта валюта уже сейчас используется в большинстве контрактов на экспорт", — отметил он.
"Новатэк" не только наращивает поставки сжиженного газа в Тихоокеанский регион, но и стремительно завоевывает позиции на европейском газовом рынке. Так, проект "Ямал СПГ" направил в Великобританию в этом году 1,8 миллиарда кубометров (после регазификации) — в пять раз больше, чем в прошлом.
Кроме того, "Новатэк" фактически стал эксклюзивным поставщиком СПГ в Литву: 28 октября газовоз Coral Favia доставил на СПГ-терминал в Клайпеде очередную партию российского сжиженного газа. Примечательно, что терминал Klaipėdos nafta построили для "ликвидации энергетической зависимости Прибалтики от "Газпрома". Теперь же им пользуется только "Новатэк".
12 октября, 08:00РИА НовостиСколько нефти осталось в мире и когда она закончится
Россия планирует занять на мировом рынке СПГ 17-20%. Если столько газа будет оплачиваться не в долларах, влияние американской валюты на международную торговлю резко ослабеет.
К тому же Россия отказывается от доллара и на нефтяном рынке. В четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания завершила переход на евро в экспортных контрактах, "чтобы минимизировать риски от возможных новых санкций США".
"Роснефть" <...> видит большой потенциал в работе с евро", — подчеркнул Сечин, добавив, что "в будущем китайский юань может стать гораздо более важной мировой валютой, чем доллар, — из-за экономического роста Китая".