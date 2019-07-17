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РИА Новости

Империи наносят ответный удар: Россия и Индия отказались от доллара

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / FeverpitchИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
© Depositphotos / Feverpitch
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Центробанки России и Индии заключили соглашение о расчетах в национальных валютах по оружейным контрактам, сообщает Bloomberg. Это позволит избавиться от санкционного давления США и повысит спрос на российский рубль, ведь речь идет об оплате поставок военной техники на десятки миллиардов долларов.

Насильно мил не будешь

В ближайшее время из Дели в Москву поступит первая часть транша по контракту на строительство двух боевых кораблей для индийского флота. Речь идет о фрегатах проекта 11356 общей стоимостью 950 миллионов долларов. По словам президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, соглашение, подписанное в ноябре прошлого года, рассчитано на 36 месяцев.
Решение о переводе валюты контракта в рубли принято с учетом санкционной политики Вашингтона. Два года назад США включили "Рособоронэкспорт" в черный список по закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA). Любая финансовая организация, перечисляющая деньги на счета компании, рискует попасть под ограничения и лишиться возможности проводить долларовые операции через межбанковскую систему SWIFT. Из-за этих рисков индийские банки заморозили транш на два миллиарда долларов за ремонт арендованной у России атомной подводной лодки Chakra (проект 971 "Щука-Б").
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Аналитики предполагали, что Москва и Дели договорятся о расчетах в евро — еще месяц назад такую информацию публиковала индийская газета Economic Times. Однако представители Внешторгбанка (ВТБ) это опровергли.

"Было ясно с самого начала, что расчеты будут не в евро, ведь мировая финансовая система слишком сильно зависит от США, — рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в интервью Bloomberg. — Поэтому Россия пытается возродить еще советскую практику, когда расчеты шли в рублях и рупиях".

Это исключает вмешательство Вашингтона в торговые отношения двух стран. Вполне вероятно, что вместо SWIFT Москва и Дели воспользуются системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. В конце июня Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий иностранным банкам и юридическим лицам свободно подключаться к ней.

Чем богаты

Вооружения — основная статья российского экспорта в Индию, приносящая десятки миллиардов долларов. Крупнейший пока контракт в этой сфере — поставка пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" на сумму более пяти миллиардов долларов.

Прошлой осенью вице-премьер Юрий Борисов заявил, что соглашение по С-400 заключено в российской валюте, то есть от сделки в страну поступит 310 миллиардов рублей.

Еще одно крупное соглашение — продажа порядка 200 легких вертолетов Ка-226Т на сумму миллиард долларов. Кроме того, подписанные Москвой и Дели документы подразумевают локализацию производства некоторых запчастей к этим вертолетам в Индии.
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Эта работа будет осуществляться в рамках совместного предприятия "Вертолетов России", "Рособоронэкспорта" и индийской Hindustan Aeronautics Limited. Значит, российские компании надолго обеспечат себя притоком денег от лицензионного выпуска вертолетов.
В апреле британское издание Jane's 360 со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщило о поставке 464 российских танков Т-90МС стоимостью почти два миллиарда долларов уже в ближайшие месяцы.
В полтора миллиарда Дели обойдутся российские переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", в ноябре прошлого года выигравшие тендер у европейских конкурентов из SAAB и MBDA за счет надежности и привлекательной цены.

Поддержка для рубля

Перевод российско-индийских контрактов в области военно-технического сотрудничества (ВТС) на нацвалюты повысит спрос на рубль и придаст ему устойчивости к внешним рискам. Это также поспособствует налаживанию прямого ценообразования на российский военно-технический экспорт, уверены эксперты.
Сейчас контракты рассчитывают в долларах, а затем оплачивают рублями по текущему курсу. Усиление роли российской валюты в мировой торговле позволит оценивать контракты сразу в рублях.
"Сегодня аналитики дают индексы на все группы товаров в долларах, поэтому России в рамках дедоллоризации важно создать собственную индустрию, объективно определяющую цены в рублях, и чтобы все это признавалось международным сообществом. Тогда никаких проблем с контрактами, ценами и расчетами в рублях не возникнет", — уверен экс-глава российского ЦБ и член набсовета ВТБ Сергей Дубинин.
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Популярные комментарии
А почему бы Индии не открыть в России совместные предприятия по выпуску дженериков... клонов известных лекарственных препаратов? В Индии эта индустрия развита не хуже китайских айфонов. Вот и рубли на корветы заработают, а Россия получит необходимые ей лекарства по совершенно другой, не западной цене.
17 июля, 09:28
Юрий Cordik
4800001
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