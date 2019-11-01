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РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона

23:42 01.11.2019 (обновлено: 00:02 02.11.2019)
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© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
© AP Photo / Francois Mori
КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
В пятницу ряд украинских СМИ сообщили, что Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, говоря о проблеме незаконной миграции, заявил, что он, как президент, отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд".
"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД в пятницу.
Пресс-секретарь отметила, что "стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран".
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