МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона

"Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД в пятницу.