Конституционный комитет Сирии изучит все предыдущие конституции страны

ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии в ходе своей работы намерен изучить все предыдущие тексты Основного закона страны, заявил сопредседатель комитета от оппозиции Хади аль-Бахра.

"Работа комитета не ограничена каким-либо образом, он изучит все сирийские конституции", - заявил журналистам аль-Бахра.

Он отметил, что конституцию страны напишут исключительно сирийцы без участия иностранцев, а какого-либо готового варианта пока нет.

Ныне действующая конституция Сирии, принятая в 2012 году, является пятой с 1920 года.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.