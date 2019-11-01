На Украине возбудили уголовное дело против Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", — говорится в сообщении бюро.

Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе сообщается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.