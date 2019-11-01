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РИА Новости

На Украине возбудили уголовное дело против Кличко

21:18 01.11.2019 (обновлено: 21:57 01.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина.
Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.
"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", — говорится в сообщении бюро.
Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе сообщается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.
Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
23 октября, 16:09РИА Новости
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