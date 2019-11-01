В парижской Архиепископии рассказали, кто не захотел воссоединения с РПЦ

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Церковные приходы Западноевропейской архиепископии, которые отказались от воссоединения с Русской церковью, сделали это, главным образом, по политическим мотивам, заявил Иоанн Дробот-Тихоницкий, старший протодиакон собора Александра Невского в Париже.

"Большая часть из тех, кто воспринял негативно (воссоединение с РПЦ – ред.), сделали это по политическим причинам. Говорили, что Московская патриархия – это церковь Путина, и поэтому нельзя туда идти - очень примитивные политические основания. Есть и такие, кто считает, что Россия до сих пор - это большевики, Советский Союз - и "нечего связываться". Это в основном потомки первой эмиграции, но их очень мало. Есть и крайние либералы – такие "неообновленцы": у них либеральный подход к церковной дисциплине, посту, к традиционным устоям Русской православной церкви. А есть даже и такие личности, кто поддерживает Константинополь и то, что он делает на Украине", - сказал протодиакон Иоанн.

По его словам, тех, кто не поддерживает воссоединение с Русской церковью, – не более 15% из всех прихожан Архиепископии.

"По моим расчётам, примерно 70% изначально было за воссоединение с РПЦ, а из 30% оставшихся – 15% колебались и еще 15% – непримиримых. Все они ходят в храмы. Есть и священники, которые продолжают служить и поминать греческого патриарха или перешли в Румынскую православную церковь. У таких психология – "главное, не Москва". Но мы и с этими людьми разговариваем", - подытожил он.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции со 2 по 4 ноября отпразднует в Москве воссоединение с Русской православной церковью. Для этого в столицу 1 ноября прибыла делегация во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). В делегацию входят более 100 человек, не считая приглашенных гостей – это потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.

В субботу представители Архиепископии посетят Донской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Московский Епархиальный Дом. 3 ноября гости примут участие в Божественной Литургии в храме Христа Спасителя, где глава Русской церкви вручит архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоты, подтверждающие вхождение в состав РПЦ. А в понедельник патриарх Кирилл в сослужении с архиепископом Дубнинским Иоанном проведет Божественную Литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".