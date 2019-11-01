Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео экстренную посадку самолета Очевидцы сняли на видео экстренную посадку самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Тюмени. Ролик опубликовал портал 72.ru.

Лайнер был вынужден прервать полет, так как у него отказал левый двигатель. На снятых в аэропорту кадрах видно, как SSJ100 приземляется на взлетно-посадочную полосу. На месте борт встретили спасатели и медики.

В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя. Как выяснилось позднее, причиной инцидента стало попадание птицы. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

На борту рейса Тюмень — Санкт-Петербург находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за медицинской помощью никто не обращался.

В 22:10 по московскому времени из Тюмени в Санкт-Петербург вылетел резервный рейс, на котором отправились 73 человека. Семеро отказались продолжать полет.