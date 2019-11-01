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РИА Новости

Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео

21:00 01.11.2019 (обновлено: 23:31 01.11.2019)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео экстренную посадку самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Тюмени. Ролик опубликовал портал 72.ru.
Лайнер был вынужден прервать полет, так как у него отказал левый двигатель. На снятых в аэропорту кадрах видно, как SSJ100 приземляется на взлетно-посадочную полосу. На месте борт встретили спасатели и медики.
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
Вчера, 20:38РИА Новости
SSJ100, у которого отказал двигатель в Тюмени, отстранят от полетов
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя. Как выяснилось позднее, причиной инцидента стало попадание птицы. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
На борту рейса Тюмень — Санкт-Петербург находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за медицинской помощью никто не обращался.
В 22:10 по московскому времени из Тюмени в Санкт-Петербург вылетел резервный рейс, на котором отправились 73 человека. Семеро отказались продолжать полет.
© Flightradar24Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
Информация о рейсе Тюмень - Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
© Flightradar24
Информация о рейсе Тюмень — Санкт-Петербург на сайте Flightradar. 1 ноября 2019
6342796
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Следственный комитет РФSukhoi SuperjetЯмал (авиакомпания)ТюменьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Ну конечно, птица виновата! Птицы ночью спят!
1 ноября, 21:42
mattiniero
11200111
Её на допрос не вызовешь
1 ноября, 22:19
226909
710015
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