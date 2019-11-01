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РИА Новости
Ульяновская область

Ульяновский губернатор прокомментировал идею об отстреле собак и кошек

19:56 01.11.2019 (обновлено: 21:25 01.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобаки
Собаки
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что к рассмотрению инициативы, разрешающей в том числе охоту на бродячих собак и кошек, нужно подходить максимально взвешенно.
Ранее министерство сообщило, что на прошедшем охотсовете региона обсуждались изменения в закон о регулировании вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства. В частности, к охотничьим видам, на которые разрешена охота в рамках регулирования численности, предлагалось отнести бродячих беспородных собак и кошек, серых ворон и бакланов. Указывалось, что члены охотсовета единогласно поддержали изменения.
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В связи с этим глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что направит депутатские запросы главе Ульяновской области Сергею Морозову, а также председателю заксобрания региона с требованием пояснить появившуюся инициативу, противоречащую, по его словам, двум федеральным законам, а также "принципам гуманности и элементарного здравого смысла".
"Считаю, что даже к рассмотрению таких инициатив надо подходить максимально взвешенно. Природу и ее обитателей надо беречь, а не уничтожать", - написал Морозов в Instagram.
Он подчеркнул, что данная инициатива не является законом и даже проектом закона.
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В свою очередь Бурматов на своей странице в Instagram поблагодарил Морозова за то, что тот оперативно отреагировал на ситуацию. "По поводу "беречь, а не уничтожать" полностью согласен! Наш комитет всегда готов оказать консультации по применению гуманных методов регулирования численности безнадзорных животных", - написал Бурматов.
Ранее инициативу прокомментировал министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Федоров, подчеркнув, что речь идет именно о потенциальном регулировании численности данных животных на территории охотугодий, а не в населенных пунктах. По его словам, инициатива появилась после обращения областного общества охотников и рыболовов, которые пожаловались на то, что находят в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками, а дикие кошки разоряют птичьи гнезда, уничтожают молодых птенцов.

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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)Госдума РФУльяновская областьОбщество
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