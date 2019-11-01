В ООН поблагодарили МИА "Россия сегодня" за организацию конкурса Стенина

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг поблагодарила МИА "Россия сегодня" за организацию Замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг поблагодарила МИА "Россия сегодня" за организацию фотоконкурса имени Андрея Стенина , передает корреспондент РИА Новости.

Выставка фотографий победителей международного конкурса открылась в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В экспозиции представлены около двух десятков фотоисторий из России, Германии, Франции, Индии, Сирии, Египта, ЮАР, Испании, Италии и Филиппин.

"Эта выставка весьма своевременна, потому что завтра мы официально отмечаем Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов", — сказала Флеминг.

Она подчеркнула, что "выставка отдает дань уважения профессионализму, творческим способностям и мужеству тех, кто работает в сложных условиях".

Флеминг указала, что число нападений на журналистов растет.

"Каждый год один журналист получает Пулитцеровскую премию, но сотня журналистов получает ранения", — отметила она.

По словам замгенсека ООН, журналистов необходимо защищать и они никогда не должны становиться целью.

"Я бы хотела поблагодарить "Россию сегодня" за организацию этого конкурса, а также постоянное представительство России при ООН за поддержку инициатив, которые показывают силу фотографии", — подчеркнула Флеминг.

В свою очередь, постпред России Василий Небензя отметил, что выставка проходит в штаб-квартире ООН во второй раз, и выразил надежду на то, что это станет хорошей традицией.

Дипломат подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность журналистов, в особенности тех, кто работает в зонах конфликтов, бороться с безнаказанностью и привлекать к ответственности виновных.

"Конкурс, который обеспечил нас материалами для этой выставки, был учрежден в память об Андрее Стенине, выдающемся российском журналисте, который погиб при трагических обстоятельствах в 2014 году. Благодаря самоотверженной работе в горячих точках, у нас есть возможность увидеть то, что происходило в Ираке, Ливии, Донбассе", — заявил Небензя.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков напомнил, что в этом году организаторы конкурса получили более 6000 фотографий из 80 государств.

"Конкурс становится все более популярным и все больше молодых журналистов принимают участие в нем. Я убежден, что Андрей Стенин был бы рад, если бы знал, сколько молодых журналистов принимают участие в конкурсе", — подчеркнул Кочетков.

Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка в 2014 году. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе. Конкурс, названный в честь журналиста, учредило в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

В этом году конкурс прошел в пяти номинациях. К традиционным "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" добавилась новая — "Вдохновение".

Главными темами выставки в числе прочих стали вопросы вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство, защита животных. Работы на конкурс подавались в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть выставку до 8 ноября.