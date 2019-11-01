В ООН поблагодарили МИА "Россия сегодня" за организацию конкурса Стенина

"Конкурс, который обеспечил нас материалами для этой выставки, был учрежден в память об Андрее Стенине, выдающемся российском журналисте, который погиб при трагических обстоятельствах в 2014 году. Благодаря самоотверженной работе в горячих точках, у нас есть возможность увидеть то, что происходило в Ираке, Ливии, Донбассе", — заявил Небензя.
Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.
Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.
Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.
Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.
В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.
В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.
Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.
Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.
Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.
Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.
Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.
Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.
Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.
Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.
Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.
Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.
Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.
Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.
В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.
Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.
Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.
Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.
Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.
Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.