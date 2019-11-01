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РИА Новости

В ООН поблагодарили МИА "Россия сегодня" за организацию конкурса Стенина

19:52 01.11.2019 (обновлено: 20:26 01.11.2019)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг поблагодарила МИА "Россия сегодня" за организацию фотоконкурса имени Андрея Стенина, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка фотографий победителей международного конкурса открылась в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В экспозиции представлены около двух десятков фотоисторий из России, Германии, Франции, Индии, Сирии, Египта, ЮАР, Испании, Италии и Филиппин.
"Эта выставка весьма своевременна, потому что завтра мы официально отмечаем Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов", — сказала Флеминг.
Она подчеркнула, что "выставка отдает дань уважения профессионализму, творческим способностям и мужеству тех, кто работает в сложных условиях".
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПосетитель у фотографии Самира Аль-Думи на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Посетитель у фотографии Самира Аль-Думи на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Посетитель у фотографии Самира Аль-Думи на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Флеминг указала, что число нападений на журналистов растет.
"Каждый год один журналист получает Пулитцеровскую премию, но сотня журналистов получает ранения", — отметила она.
По словам замгенсека ООН, журналистов необходимо защищать и они никогда не должны становиться целью.
"Я бы хотела поблагодарить "Россию сегодня" за организацию этого конкурса, а также постоянное представительство России при ООН за поддержку инициатив, которые показывают силу фотографии", — подчеркнула Флеминг.
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорк
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
В свою очередь, постпред России Василий Небензя отметил, что выставка проходит в штаб-квартире ООН во второй раз, и выразил надежду на то, что это станет хорошей традицией.
Дипломат подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность журналистов, в особенности тех, кто работает в зонах конфликтов, бороться с безнаказанностью и привлекать к ответственности виновных.

"Конкурс, который обеспечил нас материалами для этой выставки, был учрежден в память об Андрее Стенине, выдающемся российском журналисте, который погиб при трагических обстоятельствах в 2014 году. Благодаря самоотверженной работе в горячих точках, у нас есть возможность увидеть то, что происходило в Ираке, Ливии, Донбассе", — заявил Небензя.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков напомнил, что в этом году организаторы конкурса получили более 6000 фотографий из 80 государств.
"Конкурс становится все более популярным и все больше молодых журналистов принимают участие в нем. Я убежден, что Андрей Стенин был бы рад, если бы знал, сколько молодых журналистов принимают участие в конкурсе", — подчеркнул Кочетков.
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка в 2014 году. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, обстреляли и сожгли на шоссе. Конкурс, названный в честь журналиста, учредило в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.
В этом году конкурс прошел в пяти номинациях. К традиционным "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" добавилась новая — "Вдохновение".
Главными темами выставки в числе прочих стали вопросы вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности, проблемы экологии, социальное волонтерство, защита животных. Работы на конкурс подавались в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".
Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть выставку до 8 ноября.
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
1 из 8

Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
2 из 8

Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
3 из 8

В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорк
4 из 8

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
5 из 8

Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
6 из 8

Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.

Посетитель у фотографии Самира Аль-Думи на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
7 из 8

Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
8 из 8

Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
1 из 8

Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
2 из 8

Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
3 из 8

В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
4 из 8

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
5 из 8

Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
6 из 8

Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
7 из 8

Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
8 из 8

Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
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МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея СтенинаООНОбщество
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