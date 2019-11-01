Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина. В экспозиции — около двух десятков фотоисторий из России, Германии, Франции, Индии, Сирии, Египта, ЮАР, Испании, Италии, Филиппин. Кадры с церемонии открытия — в фотоленте Ria.ru.