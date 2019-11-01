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РИА Новости

Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН

19:59 01.11.2019 (обновлено: 20:30 01.11.2019)
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина. В экспозиции — около двух десятков фотоисторий из России, Германии, Франции, Индии, Сирии, Египта, ЮАР, Испании, Италии, Филиппин. Кадры с церемонии открытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
1 из 8

Выставка стартовала в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают во всем мире 2 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
2 из 8

Экспозиция отдает дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто работает в сложных условиях, отметила на открытии замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Нью-Йорке
3 из 8

В торжественной церемонии открытия принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорк
4 из 8

Посетители штаб-квартиры ООН смогут увидеть экспозицию до 8 ноября.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
5 из 8

Василий Небензя выразил надежду на то, что проведение выставки станет хорошей традицией.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.

Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
6 из 8

Выставка в Нью-Йорке — часть турне конкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.

Посетитель у фотографии Самира Аль-Думи на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
7 из 8

Работы победителей уже побывали в Будапеште и Кейптауне, до конца года их покажут в Италии, Ливане, Индии и Испании.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Нью-Йорке
8 из 8

Роуд-шоу конкурса продолжится и в начале 2020 года.

© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
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Сергей КочетковРоссия сегодняВасилий НебензяНью-ЙоркМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФото
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