Результаты дискуссий ПМЭФ обобщили в спецвыпуске научного журнала

Основное содержание сборника составляют научные статьи, в которых представлено обобщение и теоретическое осмысление результатов дискуссий, проходивших на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. При этом внимание сфокусировано на вопросах, касающихся развития человеческого капитала, энергетики, цифровой экономики, правового обеспечения, инвестиционного климата, технологий, а также развития туризма.