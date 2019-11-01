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РИА Новости

Результаты дискуссий ПМЭФ обобщили в спецвыпуске научного журнала

17:00 01.11.2019 (обновлено: 19:41 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Специальный выпуск научного журнала "Известия Санкт-Петербургского экономического университета" подготовлен по результатам публичных дискуссий, проходивших в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщает фонд "Росконгресс".
"Полагаем, что статьи, представленные в данном журнале, вызовут значительный интерес и станут основой для плодотворных обсуждений, дадут интеллектуальный импульс для дальнейшего успешного развития Российской Федерации и будут способствовать популяризации Петербургского международного экономического форума в российском и международном научном сообществе", – сказал в приветственном слове к читателям сборника советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Основное содержание сборника составляют научные статьи, в которых представлено обобщение и теоретическое осмысление результатов дискуссий, проходивших на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. При этом внимание сфокусировано на вопросах, касающихся развития человеческого капитала, энергетики, цифровой экономики, правового обеспечения, инвестиционного климата, технологий, а также развития туризма.
В подготовке аналитических материалов приняли участие специалисты в области экономики, международного сотрудничества, регионального развития, цифровой экономики из числа сотрудников Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Московского государственного университета имени Ломоносова, Института проблем региональной экономики РАН и другие. Главный редактор - доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
"Росконгресс" обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов, а также привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума
14 августа, 17:36РИА Новости
ПМЭФ в 2020 году пройдет 3-6 июня
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Петербургский международный экономический форум (фонд)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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