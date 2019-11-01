Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T19:27Z
https://ria.ru/20191101/1560508157.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156050/79/1560507971_49:0:1786:977_1036x0_80_0_0_f42c4a9c77e9789f395d692e3aecdbab.jpg
РИА Новости

SSJ100 с отказавшим двигателем в небе над Тюменью сняли на видео

19:25 01.11.2019 (обновлено: 19:27 01.11.2019)
13481
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Появились кадры полета лайнера Sukhoi Superjet-100, который приземлился в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Видео опубликовали "Известия".
На записи видно, как воздушное судно кружит в вечернем небе над городом и мигает сигнальными огнями. Кроме того, в ролике показана обстановка в аэропорту: на место прибыла спасательная техника и кареты скорой помощи.
Ранее стало известно, что экипаж самолета компании "Ямал", следовавшего рейсом Тюмень — Санкт-Петербург, почувствовал удар при взлете. У Sukhoi Superjet-100 отказал левый двигатель и произошел сбой работы турбины, из-за чего было принято решение совершить экстренную посадку. Судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту Тюмени.
На борту самолета находились 84 человека, никто из них не пострадал. Пассажиров доставят в Санкт-Петербург резервным бортом.
Позднее авиаперевозчик сообщил, что причиной происшествия стало попадание птицы. По факту случившегося проводится проверка.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 18:31РИА Новости
Бригады медиков направились в тюменский аэропорт, где экстренно сел SSJ100
53610424
Обсудить 14
Ямал (авиакомпания)ТюменьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Скажу за себя.Никогда не полечу на этом самолете.С самого начала с ним какие то проблемы.Собран не пойми из чего в торопях .Главное было не качество и безопасность,а пиар и шумиха в прессе.А ведь когда то умели делать свои и надёжные...
1 ноября, 19:59
аэальберт энштейн
19001023
Ага я посмотрю что вы скажите после того как в самолет производства скажем AirBus попадет птица и он экстренно вернется.
1 ноября, 20:02
АПАртём Попов
2300009
Рекомендуем
Тыква
Полиция уточнила число погибших в перестрелке на празднике Хэллоуина в США
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
SSJ100, у которого отказал двигатель в Тюмени, отстранят от полетов
Автомобиль скорой помощи
Бригады медиков направились в тюменский аэропорт, где экстренно сел SSJ100
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
Названа причина отказа двигателя у SSJ100 в Тюмени
Снегопад в Москве
В Гидрометцентре пообещали россиянам "розовую" зиму
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Кремль прокомментировал требование Украины выплатить репарации за Донбасс
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 с отказавшим двигателем приземлился в тюменском аэропорту
Здание ФСБ
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
Актриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Асмус отменила съемки из-за ее фотографии на надгробии
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния