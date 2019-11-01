В Киото туристам запретили фотографировать гейш

Новые правила начали действовать с 25 октября. Сделать снимок гейши теперь можно только с ее разрешения. Знаки, рассказывающие о нововведении, появились на улицах города. Нарушителям грозит штраф в 10 тысяч иен (около шести тысяч рублей).