В Японии туристов учат хорошим манерам через смартфоны

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Киото туристов, скачавших специальное туристическое приложение, обучают хорошим манерам и местным правилам этикета, В Киото туристов, скачавших специальное туристическое приложение, обучают хорошим манерам и местным правилам этикета, сообщает News On Japan.

Жители Киото еще в марте призвали муниципалитет рассказать туристам о правилах поведения в городе. В частности, они возмущались, что гости без разрешения фотографируют гейш.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и власти Киото 30 сентября запустили эксперимент по обучению путешественников хорошим манерам. Скачав приложение с туристической информацией или арендовав смартфон в гостинице, они автоматически получили свод местных правил на английском и китайском языках.

Пользователей попросили не заходить на частную территорию в туристическом районе Гион, не есть на улицах и соблюдать правила приличия, принятые в стране.