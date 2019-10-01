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РИА Новости
Туризм

В Японии туристов учат хорошим манерам через смартфоны

23:03 01.10.2019
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоГейша
Гейша
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Киото туристов, скачавших специальное туристическое приложение, обучают хорошим манерам и местным правилам этикета, сообщает News On Japan.
Жители Киото еще в марте призвали муниципалитет рассказать туристам о правилах поведения в городе. В частности, они возмущались, что гости без разрешения фотографируют гейш.
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и власти Киото 30 сентября запустили эксперимент по обучению путешественников хорошим манерам. Скачав приложение с туристической информацией или арендовав смартфон в гостинице, они автоматически получили свод местных правил на английском и китайском языках.
Пользователей попросили не заходить на частную территорию в туристическом районе Гион, не есть на улицах и соблюдать правила приличия, принятые в стране.
Иностранцы будут получать такую информацию до 8 декабря, а власти за этот срок с помощью камер оценят эффективность нововведений.
Владивосток
12 сентября, 03:16Туризм
Для японских туристов создадут сайт с информацией о Владивостоке
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКиото (город)Япония
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