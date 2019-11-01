Пассажиров севшего в Тюмени SSJ100 доставят в Петербург резервным бортом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Прибытие резервного рейса с пассажирами из Тюмени, которые не смогли прибыть вовремя в Петербург из-за инцидента с отказавшим двигателем Sukhoi Superjet-100, ожидают в аэропорту Пулково к 22.30, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".
"Рейс ожидается к 22.30, затем в Тюмень он отправится в 23.30, хотя по графику должен был отправляться в 21.15", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа.
Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени.